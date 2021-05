Lukaku, compleanno abusivo con 24 persone: ecco chi c'era. «Carabinieri chiamati da una influencer»

Dopo il trio Dybala-Arthur-McKennie in casa Juve, un'altra festa abusiva scuote la Serie A e stavolta riguarda l'Inter. Il centravanti nerazzurro Romelu Lukaku è stato beccato ieri notte dai carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile, che sono intervenuti alle 3 in un hotel in cui si stava festeggiando il suo compleanno (oggi compie 28 anni). Alla festa abusiva erano presenti, oltre al belga, altre 23 persone, tra cui alcuni giocatori dell'Inter e il direttore del ristorante dell'hotel che ha organizzato l'evento.

I carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112: il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, gli altri calciatori presenti sarebbero Hakimi, Ashley Young e Ivan Perisic: a chiamare i carabinieri sarebbe stato qualcuno della cerchia di una influencer e volto televisivo, presente anche lei al party.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 11:23

