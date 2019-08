L'Inter ai piedi di Lukaku, lui si diverte e scatta foto sul volo per Cagliari GUARDA

Alitalia

La nuova stella dell'Inter Romelu Lukaku pronta a segnare ancora nella prima trasferta stagionale dei nerazzurri, impegnati domenica a. Intanto sul voloche ha portato l'Inter indail belga si è concesso a selfie e sorrisi in aereo prima della partenza. Tutto il popolo interista si aspetta da lui i gol per dare l'assalto allo scudetto e l'ex del Manchester United si è dimostrato in forma e pronto già ad agosto, subito in gol nel match d'esordio vinto contro il Lecce.Lukaku sul volo Alitalia che ha portato l'Inter a Cagliari (foto da Facebook)«I protagonisti sono quelli che la giocano la stagione e non altri».archivia così la questione Mauro Icardi. Con poche parole, alla, dribbla un argomento ostico e ridimensiona ancora di più il ruolo dell'argentino all'interno dell'Inter. Conte non ne vuole parlare, lo disturbano queste distrazioni dal campo e dal calcio giocato. «È stato fatto tutto - precisa - nella maniera più corretta possibile. Da otto mesi state parlando di questa persona e non ci voglio entrare. Continua a non esserci nessuna turbativa». L'attenzione mediatica sull'argentino, le interferenze di Wanda Nara e infine la notizia dell'azione legale contro il club, sono fatti che potrebbero minare la concentrazione della squadra. Conte però sa come tenere alta l'attenzione dei giocatori nerazzurri in questo anno importante, di rilancio. Le aspettative della società sono alte, lo dimostra anche la presenza di Steven Zhang ad Appiano Gentile, la seconda in meno di una settimana. Ha voluto parlare alla squadra. Un forte discorso motivazionale ai convocati per la trasferta di Cagliari, quindi non ad Icardi che ha lasciato Appiano Gentile dopo l'allenamento, in cui il presidente ha spronato la squadra, ricordando attaccamento al club, passione ed entusiasmo. I valori espressi da Conte sono gli stessi della società. E dopo l'ottima prova con il Lecce, l'Inter dovrà confermarsi anche in Sardegna.«È un campo difficile, ostico. Il Cagliari è una bellissima squadra, ha fatto una grande campagna acquisti e avranno grande voglia di rivalsa. Dovremo andare consci e preparati a giocare una partita tosta sotto tutti i punti di vista», avverte Conte in conferenza. Non è partito per Cagliari Cristiano Biraghi «che deve recuperare la forma fisica migliore», ci sarà invece Alexis Sanchez a cui Conte potrebbe concedere anche qualche minuto di partita: «È un giocatore importante che non ha avuto due grandi stagioni allo United. È arrivato con grande entusiasmo».Un altro rinforzo in attacco, dopo Lukaku che va a caccia del secondo gol in nerazzurro. Il numero 9, in un'intervista alla BBC, ha risposto anche alle accuse di Gary Neville di essere sovrappeso: «Può parlare della mia forma fisica ma non dovrebbe mai dire nulla sulla mia professionalità o che non lavoro duramente». Conte lo ha voluto proprio per il suo strapotere fisico, anche se all'organico nerazzurro manca un vice- Lukaku e Marotta ha dichiarato chiuso il mercato in entrata. Potrebbe fare le valige invece Politano, nel mirino della Fiorentina. Così sarà Lautaro Martinez a doversi adattare a prima punta: «Può fare sia prima che seconda punta, ha ampi margini di miglioramento. Sta a lui lavorare come sta facendo, ha una prospettiva importante e noi abbiamo bisogno dia risposte importanti».A Cagliari l'Inter ritroverà Radja Nainggolan «un ottimo giocatore che avrei voluto portare al Chelsea», ammette Conte. Invece l'Inter ha optato per la linea dura, la stessa di Icardi. Il belga ha capito di doversi rilanciare in un altro club, accettando la decisione della società nerazzurra. Scelte diverse di due giocatori finiti ai margini del progetto dell'Inter. E Nainggolan sarà probabilmente l'arma in più del Cagliari, pronto a prendersi la sua rivincita contro una squadra che conosce molto bene.