Lazio, sorpresa Suarez del Watford: "La Lazio in prima fila per il mio cartellino"

“L'interesse più forte in questo momento è quello della Lazio”. Lo ha svelato Luis Suarez, attaccante 22enne di proprietà del Watford attualmente in prestito al Saragozza in una diretta su Instagram: “Il Watford vuole che torni lì e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me – spiega il giocatore -. Ma non c'è niente in questo momento. Sono concentrato sul finale di stagione qui al Saragozza e ottenere la promozione poi deciderò che cosa fare”. La Lazio è in prima fila e lui sembra apprezzare questo interesse: “Al momento l'interesse più forte è quello dei biancocelesti e mi fa piacere ma ci sono anche Atletico Madrid e Valencia”. Suarez resterebbe volentieri al Saragozza “ma la concorrenza sarà tanta quindi sarà quasi impossibile” come ha spiegato. L'attaccante non nasconde il suo interesse per l'Inter (“Mi è sempre piaciuta per i giocatori che hanno avuto ed il mio idolo era Ronaldo, quindi spero un giorno di poter giocare lì”) e strizza l'occhio alla Nazionale: “La Spagna è interessata e hanno parlato con i miei agenti. Non ho ancora chiuso quella porta, ma sto aspettando la chiamata dalla Colombia (ha il doppio passaporto, ndr). Sogno di debuttare con la nazionale e segnare a Barranquilla (lo stadio della nazionale colombiana, ndr)”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 19:25



