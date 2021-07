Euro 2020, Luis Enrique: «Tiferò per gli Azzurri». E gli italiani si innamorano di lui: «Noi tifiamo per te grande uomo...»

Europei 2020 , Luis Enrique: «Tiferò per gli Azzurri». Gli italiani si innamorano di lui: «Noi tiferemo per te grande uomo...». Ieri sera, la semifinale degli Europei Italia-Spagna. Una partita apertissima fino all'ultimo rigore di Jorginho che ha portato gli Azzurri in finale. Alla fine del match (terminato ai rigori 5-3 per l'Italia), l'intervento di Luis Enrique a Notti Europee ha sciolto il cuore dei telespettatori. Finendo in trend topic su Twitter.

Ecco le parole del ct delle Furie Rosse: «Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Complimenti all’Italia. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togliere la punta e giocare con un centrocampista in più». Poi sulla finale di domenica 11 luglio ha aggiunto: «Mi dispiace per l’Inghilterra, ma tiferò Italia. Lo confermo». Luis Enrique ha conquistato i tifosi azzurri anche con il suo fair play, complimentandosi con Roberto Mancini per la vittoria e con Federico Chiesa per il gol.

Su Twitter l'hashtag #LuisEnrique vola. Tantissimi i commenti d'affetto verso l'ex allenatore della Roma che due anni fa ha fronteggiato il dolore più grande, la perdita della figlioletta Xana, 9 anni, a causa di un tumore alle ossa. «Consola i suoi ragazzi e si complimenta con Mancini. Non possiamo che amare quest'uomo pieno di dignità, amore e coraggio», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Alla tua umanità e alla tua professionalità. Al dolore che porti dentro senza farlo mai vedere. Noi tifiamo per te». «Grandissimo uomo. Hai subito il dolore più grande, possa la vita riservarti tante vittorie». Gli italiani sono con lui.

