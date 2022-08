Lazio, Luis Alberto non si presenta all'allenamento e diventa un caso

di Enrico Sarzanini

L'allarme era già scattato nel pomeriggio: ora Luis Alberto è nuovamente un caso. Il centrocampista spagnolo infatti non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Formello. Inizialmente si era parlato di un permesso concesso dalla Lazio per andare in Spagna, in realtà si è saputo solo a tarda sera che il giocatore avrebbe mandato un certificato medico per giustificare la sua assenza. Luis Alberto era già considerato un esubero ed è possibile che dopo l'arrivo di Vecino il calciatore abbia deciso di rompere con la società biancocelste per provare a forzare la cessione, sulle sue tracce c'è da tempo il Siviglia. Lo spagnolo non è nuovo a questi comportamenti lo scorso anno si presentò in ritardo in ritiro (foto laPresse)

