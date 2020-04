Luis Alberto: "La Lazio è diventata grande dopo la rimonta con l'Atalanta"

“La gara contro l'Atalanta è stata la svolta della stagione”. Parola del centrocampista della Lazio, Luis Alberto che dalla quarantena racconta l'incredibile ascesa dei biancocelesti arrivata dopo il rocambolesco 3-3 contro i bergamaschi: “Quella settimana abbiamo giocato e vinto tre partite: lì è cambiato tutto – ha detto a Lazio Style Radio -. Ci siamo confrontati con i compagni il resto lo ha fatto anche una buona dose di fortuna, basti pensare alla vittoria all’ultimo contro il Cagliari”. Un'ascesa che ha portato la Lazio a lottare per lo scudetto: “Tutto merito del gruppo che si è formato – racconta lo spagnolo -. Lavoriamo da tempo con lo staff e il mister ci conosce bene. Siamo una famiglia e ci troviamo alla grande”. A corollario la vittoria in Supercoppa contro la Juventus: “E' stato bello alzare il trofeo ma giocare a Riyad non mi è piaciuto, avrei preferito sfidare i bianconeri a Torino perché nel calcio servono i tifosi e scendi in campo così lontano da casa non è la stessa cosa. Tutto diventa strano, anche i festeggiamenti dopo la partita”. In queste settimane Luis Alberto si allena come i suoi compagni di squadra a casa (“Anche tre volte al giorno” racconta) ma lo spirito resta quello di sempre: “Ho gli stessi stimoli di prima dello stop, vogliamo continuare lo strepitoso cammino fatto fino alla partita contro il Bologna.Voglio tornare a segnare e fare assist anche se preferisco sempre i tre punti. In ogni caso Immobile mi dovrà fare un regalo, spenderà tanti soldi magari mi prende un Rolex. Dico sempre che più anni hai e più hai soldi in banca”. Così sulla migliore gara della stagione: “I miei compagni dicono il 2-1 di quest'anno a San Siro contro il Milan ma alla fine io gioco per divertimi”. Chiusura dedicata alla nazional spagnola: “Ci penso molto, ma adesso conta la salute. Sono tranquillo, spero di alzare il livello per quando torneremo a giocare. Saluto tutti i laziali e gli do appuntamento all’Olimpico, magari per festeggiare”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 17:35



