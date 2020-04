Lazio, Luis Alberto sui social: "Il mio rinnovo? E' a buon punto"

“Il rinnovo è a buon punto”. Lo annuncia via social Luis Alberto confermando dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo cui l'accordo fino al 2025 (a 3 milioni di euro netti a stagione, ndr) sarebbe ormai cosa fatta e dovrà essere solo ratificato quando, terminata l'emergenza coronavirus, il suo agente potrà raggiungere l'Italia dalla Spagna per incontrare il presidente Claudio Lotito. Il numero 10 biancoceleste, nel corso di una diretta su Instagram con il giornalista di Onda, Cero Antonio Fuentes, è tornato sul suo amore per il Siviglia: “Ho sempre detto che è casa mia e che mi piacerebbe tornare ma adesso il mio futuro è in biancoceleste e ho la testa solo alla Lazio. Lo spagnolo adesso non vede l'ora di scendere nuovamente in campo: “Siamo ad un punto dalla Juventus e non possiamo negare di essere in lizza per vincerlo. Dipenderà dall'evoluzione del Virus ma forse ai primi di giugno potremo tornare a giocare. In ogni caso il campionato va concluso, non farlo sarebbe ingiusto”. Resta comunque grande incertezza: “Ogni cinque giorni cambiano opinione. Credo vogliano iniziare verso l’inizio di giugno, ma è difficile parlare di una data precisa perché tutto dipenderà da come si evolve il virus, l’importante è che passi il primo possibile”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 12:40



