Lazio, ci siamo: Luis Alberto pronto per il rinnovo

Ormai ci siamo: Luis Alberto è ad un passo dal rinnovo con la Lazio fino al 2025. Le voci uscite in queste settimane sono state confermate dal suo agente Alvaro Torres: “C’è una grande sintonia nella conversazioni che stiamo avendo con la Lazio - ha detto a calciomercato.it -. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà”. Lo spagnolo con il nuovo contratto andrà a guadagnare come i top player biancocelesti Milinkovic e Immobile, ossia 3,5 milioni netti a stagione bonus inclusi: “Luis nella Lazio è diventato un calciatore totale e completo – spiega ancora l'agente -. Ha unito il suo talento naturale a una grande crescita fisica e tattica, diventando uno dei migliori in Europa”.

La firma sul contratto sarà per Luis Alberto, che è il re degli assist di tutti i campionati europei, solo il primo di tre obiettivi che si è prefissato ed il primo che si dovrebbe concretizzare in ordine di tempo. Secondo step, ma ovviamente non per importanza, vincere lo scudetto con la maglia della Lazio. Prima dello stop per il coronavirus i biancocelesti sono riusciti a battere e superare l'Inter e ad arrivare in classifica a -1 dalla Juventus capolista. Simone Inzaghi alla ripresa sogna l'impresa di conquistare il terzo titolo della loro storia proprio nell'anno in cui si festeggia il ventennale dall'ultimo titolo conquistano nel 2020 quando lo stesso Inzaghi era ancora un giocatore. “Ora crediamo allo scudetto, siamo lì e non possiamo negare di essere in lizza per vincerlo” ha sottolineato il numero 10, recentemente in una diretta su Instagram, che come terzo obiettivo ha quello quello di conquistare una maglia da titolare con la nazionale spagnola per poter giocare l'Europeo che si disputerà tra un anno: prima dell'emergenza, infatti, la chiamata di Luis Enrique era ormai scontata. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 20:53



