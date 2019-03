Spalletti: «Icardi escluso per come si è comportato. La differenza la fanno solo Messi e CR7. Umiliante la mediazione»

«La differenza la fanno solo Messi e Cristiano Ronaldo. E pochi altri. Abbiamo perso altre partite anche con Icardi in campo. Anzi, facendo addirittura peggio che contro la Lazio». Spalletti si sfoga dopo il ko di San Siro, anche per chiarire la mancata convocazione dell'ex capitano. E contesta anche la decisione di affidare il caso alla mediazione tra la dirigenza nerazzurra e l'avvocato Nicolettii. «Mediare con un giocatore per farlo giocare e fargli vestire la maglia dell'Inter è umiliante. Oggi Mauro Icardi deve stare fuori per come si è comportato, è giusto giochino gli altri, poi per la prossima partita rientrerà in gruppo» ha aggiunto l'allenatore nerazzurro. Ultimo aggiornamento: 23:05





