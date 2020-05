Lazio, la verità di Leiva: "Scusami Liverpool, alla Lazio sono più felice"

“Sono tifoso del Liverpool ma alla Lazio sono felice”. Così Lucas Leiva in un'intervista al sito ufficiale del club inglese. Il brasiliano con la maglia dei 'Reds' ha vissuto 10 anni intensissimi con un grande rammarico, quella Champions vinta quando lui era già biancoceleste: “Pensi sempre che se avessi aspettato ancora un po'...ma in realtà non ero felice nell'ultimo periodo e quindi non aveva senso restare. Meglio vedere la squadra vincere ed essere felice giocando, diciamo che ho vinto da tifoso del Liverpool”. Adesso a Roma con la Lazio sta vivendo una seconda giovinezza: “E' stata una nuova sfida in un club che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha subito dato molte responsabilità”. In tre anni il brasiliano si è tolto diverse soddisfazioni: “Abbiamo vinto tre titoli e adesso siamo secondi in campionato dopo un percorso fantastico”. Leiva a Roma si trova benissimo: “La famiglia si è ambientata molto bene, il clima è meraviglioso, sin dal giorno in cui siamo arrivati è stato tutto positivo, qui sono davvero felice. Quando sono andato via da Liverpool volevo giocare e mostrare di nuovo il mio valore, sono riuscito a farlo e per me questo è stato molto importante”. Così sul Klopp: “Da lui ho imparato tantissimo, mi ha fatto giocare anche difensore centrale. Siamo ancora in contatto e lo stimo tantissimo perché è una persona aperta ed onesta”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Maggio 2020, 19:38



