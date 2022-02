Luca Gallo, il presidente della Reggina ricoverato dopo un malore: «È gravissimo»

Luca Gallo, 51 anni, presidente della Reggina calcio, che milita nel campionato di serie B, ha accusato un malore mentre partecipava ieri a Roma ai funerali della madre ed é adesso ricoverato in condizioni gravi in una casa di cura della capitale specializzata in patologie cardiologiche. Gallo, che é in terapia intensiva, è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

«Le condizioni di Luca rimangono gravi e preoccupanti», ha dichiarato il direttore generale, Vincenzo Iiriti, a «Reggina Tv», l'emittente televisiva web della società calcistica. «Il suo stato di salute - ha aggiunto - é, al momento, stabile rispetto alla situazione che si era determinata ieri subito dopo il malore. Dobbiamo, comunque, restare fiduciosi e stringerci attorno al nostro presidente». Oggi la squadra amaranto é impegnata in trasferta, nel turno infrasettimanale di campionato, contro la Spal. «Ai nostri ragazzi - ha detto Iiriti - dico di stare tranquilli e di giocare al meglio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:42

