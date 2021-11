Lozano fa tremare i tifosi del Napoli: «Vorrei giocare in un club più grande»

Hirving Lozano fa tremare i tifosi del Napoli. In un'intervista ai microfoni del network messicano Azteca Deportes, il Chucky non ha nascosto il suo desiderio di trasferirsi altrove in futuro. «Faccio parte già di una squadra molto forte, i miei compagni di squadra sono molto validi e io sono cresciuto molto sotto questo aspetto. Ma la verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un club più grande».

«Sono un calciatore molto competitivo e ho degli obiettivi chiari, credo di aver raggiunto un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo», ha detto l'attaccante azzurro. «Andiamo con calma, passo dopo passo -aggiunge Lozano-. Devo continuare a migliorare sia a livello personale che calcistico, poi spero che, se Dio vuole, questa cosa possa accadere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA