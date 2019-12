Louis Vuitton vuole il MIlan: pronto un miliardo, idee Messi & Guardiola

Sarà un Diavolo di lusso. Un Milan ricco, ancor di più di oggi. Il passaggio di consegne dal Fondo Elliott di Paul Singer, subentrato al discutibile uomo d’affari cinese Yonghong Li più di un anno fa, a Bernard Arnault, uno dei tre uomini più ricchi al mondo, sarebbe tornata fortemente d’attualità.

Il nuovo proprietario del Milan sarebbe francese, non avrebbe esperienza nel calcio ma non importa. A parlare per lui sono i numeri di un grande impero che Arnault, fresco di acquisizione con la sua LVMH (Louis Vuitton) delle gioiellerie Tiffany per oltre 16 miliardi di dollari, ha saputo costruire nel corso degli anni.

Dalla moda al calcio, al brand Milan che ha ancora un valore importante di mercato, che deve essere salvato prima che nuovi insuccessi possa fargli perdere quel potere mediatico che gode ancora grazie alle tante vittorie sul campo conquistate con Silvio Berlusconi. Tra continue smentire e ancora nessuna conferma l’ingresso di LVMH nel Milan non significherebbe solo uno stadio di proprietà ma anche grandi giocatori (si parla addirittura del Pallone d’oro Messi) ma anche di grandi allenatori come Guardiola o Klopp.

Insomma, se il fondo a stelle e strisce deciderà di abbandonare il difficile piano di rilancio rossonero per far spazio a un nuovo progetto, il Milan potrebbe nuovamente tornare a lottare per i vertici non solo in Italia ma anche in Europa. Questo la grande aspirazione di Bernard Arnault che deve fare i conti però con le resistenze di uno dei suoi figli, Antoine oltre alla richiesta di Elliott (quasi un miliardo di euro per la cessione del Milan) e ancora la resistenza del figlio Gordon, unico, vero appassionato di calcio in famiglia. In questo scenario ancora a lunga scadenza il Milan è atteso da Sinisa Mihajlovic in una sfida che non vale solo i tre punti sul campo ma anche il sì di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe arrivare a inizio della prossima settimana, subito dopo il faccia a faccia tra la squadra allenata dal serbo e i rossoneri. Chi vincerà potrà avere anche l'attaccante svedese? Di sicuro Zlatan sarà spettatore interessato e chissà che una vittoria o una sconfitta delle due pretendenti possa fargli cambiare idea… Mercoledì 4 Dicembre 2019, 04:00







