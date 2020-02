Corsa scudetto, Lotito: «Polemiche Parma? La Lazio ha meritato»

«Le polemiche del Parma per l'arbitraggio? Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita. Penso che la Lazio abbia meritato e tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato le polemiche sugli arbitri dopo la gara di ieri col Parma, intervenuto a margine della 'conviviale Interclub', promossa dal Club Rotary Milano Porta Venezia, dal tema «Protagonisti nel paese».



«Crisi Juve? Non credo alla crisi di squadre come la Juve. Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, capita a tutte le squadre. La Juve è una squadra di altissimo livello, il campionato sarà aperto fino alla fine - ha proseguito -. Mi auguro che domenica contro l'Inter la Lazio scenda in campo con quella determinazione e ferocia agonistica che finora l'ha contraddistinta e le ha permesso di portare a casa i risultati», ha concluso Lotito. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 21:37







