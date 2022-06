Lazio, Lotito punge i tifosi: «Abituati troppo bene, romanisti contenti anche se va male». Esplode la protesa social: «Vattene pure»

È scoppiata una tempesta in casa Lazio tra Lotito e i tifosi. A scatenarla lo stesso presidente, Claudio Lotito, che parlando a Viterbo in un appuntamento elettorale ha bacchettato ieri sera i sostenitori biancocelesti per l'atteggiamento nei suoi confronti. Sui social la reazione dei tifosi non si è fatta attendere. A conferma di un rapporto che resta difficile. «I tifosi hanno ragione dal punto di vista passionale a dire che la squadra sia un patrimonio loro ma sotto quello della gestione non è così. Quando porti i fatti, le persone non tornano sui propri passi, bensì vogliono sempre di più», aveva detto ieri sera Lotito, ribadendo di «non vendere sogni ma realtà», eppure nonostante i trofei vinti, l'amore tra lui e i fan non è mai sbocciato.

Lazio, ora bisogna fare cassa: in uscita Muriqi, Vavro ed Escalante

«Quando vincemmo la Supercoppa con l'Inter del Triplete, il giorno dopo allo stadio non c'era nessuno - ha ricordato il patron -. I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene». E qui il numero uno biancoceleste ha fatto un paragone destinato a far discutere, tirando in ballo i fan romanisti, «contenti anche se va male: a inizio stagione partono per vincere il campionato, poi si accontentano di altre posizioni».

I laziali invece «sono diversi, hanno sofferto, sono stati depauperati, però erano coinvolti emotivamente». Tuttavia, secondo Lotito, «alcune persone abituate a mungere la vacca si sono trovate un presidente che ha detto 'alt, non si può'». L'ennesima sottolineatura del presidente ha provocato la reazione dei tifosi: dal diretto 'Vattenè, si passa a chi suggerisce a Lotito di «chiedersi il motivo per il quale il laziale non va più allo stadio anche se arrivano i risultati, invece di fare paragoni con i romanisti. Visto che quando la Lazio rischiava la C il Laziale riempiva comunque gli stadi». Su Twitter un tifoso scrive: «Lotito, forse è arrivata l’ora di andare via». Un altro: «Allucinante. Felici per le vittorie, ma la Lazio è 6° in Italia per incassi: in 18 anni è arrivata 9 volte sotto il 6° posto; solo 2 volte in UCL causa mercati pessimi. Persi 18 derby vs 13». E ancora: «Il solo fatto che Lotito confonda la vittoria di Supercoppa non con l'Inter che ha vinto il Triplete, ma con quella che andrà a vincerlo quell’anno, dà la misura del personaggio che piega i fatti al suo tornaconto».

La tensione tra il patron e i tifosi guasta quindi l'atmosfera di inizio calciomercato: il grande obiettivo degli aquilotti è Marco Carnesecchi, rivelazione con la Cremonese in B e di proprietà dell'Atalanta, reduce però da un infortunio alla spalla: la Lazio sta riflettendo, è intenzionata all'acquisto ma vuole capire se il ragazzo sarà operato. Capitolo attacco: Jovane Cabral, che nonostante le poche apparizioni con la squadra di Sarri potrebbe essere lo stesso riscattato dallo Sporting Lisbona, è finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia, che ha avanzato un'offerta di cinque milioni ai lusitani.

