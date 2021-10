Caso Lazio-tamponi, a Lotito due mesi di inibizione. La Procura ne aveva chiesti 10

La Procura aveva chiesto 10 mesi, ma alla fine la sentenza della Corte federale della Figc ha deciso per due mesi di inibizione a Claudio Lotito, 5 mesi ai medici della Lazio, Rodia e Pulcini, e 50 mila euro di multa alla società biancoceleste nel processo per il caso dei protocolli Covid.

La richiesta della Procura

In mattinata la Procura aveva chiesto 10 mesi per Claudio Lotito (e 11 per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia) nell'ambito del processo-bis della giustizia sportiva sul caso-tamponi. Davanti alla Corte federale d'appello della Figc presieduta da Marco Lipari, si è presentato l'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile «Abbiamo discusso per più di un'ora, siamo stati ascoltati, il presidente ci ha dato ampio spazio. La Procura ha chiesto 11 mesi per i medici e 10 mesi per Lotito oltre a una multa di 150mila euro per la Lazio», ha detto poco prima della sentenza.

Gentile, come in Collegio di Garanzia, ha assistito i due medici mentre la parte riguardante il patron biancoceleste è stata trattata dall'avvocato Romano Vaccarella. Lotito era stato condannato a 12 mesi di inibizione dalla Corte d'appello federale allora presieduta da Mario Luigi Torsello. La sentenza dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio.

