Lazio, tutti contro tutti: Lotito infuriato. Inzaghi alla squadra: «Guai mollare ora»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è furioso. L’ultima sconfitta interna contro il Sassuolo (1-2) la terza di fila, non l’ha proprio digerita e lo ha detto apertamente alla squadra subito dopo la gara di sabato.

Lui che più di tutti ha voluto la ripresa del campionato si è sentito tradito, passato dal sogno scudetto ad una squadra a pezzi incapace di reagire e con tanti problemi interni da risolvere. Sabato all’Olimpico è stato chiaro con giocatori, tecnico e staff: si aspetta una reazione a Udine ma soprattutto quella tanto agognata qualificazione in Champions.

Il traguardo dista appena cinque punti e non centrarlo sarebbe clamoroso e farebbe tornare con la mente all’incubo di due stagioni fa quando la Lazio si divorò due match point, costretta ad accontentarsi dell’Europa League. Ritiro scongiurato al momento ma senza un risultato mercoledì contro l’Udinese la squadra resterà ad allenarsi lontano da Roma in vista del big match contro la Juventus in programma lunedì prossimo allo Stadium.

Adesso la palla passa al tecnico Simone Inzaghi che ieri prima dell’allenamento ha provato a dare una scossa al gruppo chiedendo un ultimo sforzo. L’umore però non è dei migliori e la lite tra Acerbi e il responsabile medico Ivo Pulcini dopo la sconfitta di Lecce (smentita dalla società, ndr) è un chiaro segnale del clima che si respira a Formello. I due si sono chiariti, ma resta un malumore figlio delle tante incertezze che stanno vivendo i giocatori in questo post lockdown da incubo, preoccupati per la forma fisica scadente, i tanti infortuni e le troppe ricadute.

Non c’è un solo colpevole, sul banco degli imputati sono finiti tutti, dai giocatori, passando per lo staff tecnico fino all’allenatore. Ecco perché Inzaghi ha chiesto di fare gruppo, di rispondere sul campo.

Resta il problema dei tanti giocatori indisponibili e delle troppe gare ravvicinate: contro l’Udinese la formazione è in alto mare. Squalificato Patric che deve scontare ancora tre turni, ai box, oltre a Lulic, ci sono Correa e Marusic. A mezzo servizio Leiva, Milinkovic, Cataldi e Lukaku, Luiz Felipe, reduce da un fastidio muscolare, potrebbe essere ancora risparmiato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 07:00



