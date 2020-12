La Roma si schiera con Pellegrini, Fienga: «Hanno rivolto parole vergognose a lui e alla sua famiglia»

La Roma si schiera al fianco di Lorenzo Pellegrini e lo fa attraverso l’amministratore delegato del club Guido Fienga: «Come società siamo vicini a Lorenzo Pellegrini, non solo come calciatore ma anche come uomo: non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, come è successo ieri, scusandosi con coloro che potessero essersi sentire offesi», sono le sue parole all’Ansa. Il dirigente ha poi stigmatizzato gli insulti indirizzati al giocatore: «Pellegrini si è scusato. Lo ha fatto, a differenza dei tanti che negli ultimi tempi hanno usato delle parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua bella famiglia. Parole che prescindono dalle critiche e dalle valutazioni calcistiche, ma mirano solo a offendere l'uomo. Lorenzo è un patrimonio della Roma e ne siamo orgogliosi».

Poco dopo la partita contro il Sassuolo pareggiata 0-0 e in cui Pellegrini è uscito per infortunio, è apparsa una storia sul suo profilo Instagram con un messaggio rivolto a chi ha insultato lui e i compagni di squadra: «Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo». Poco dopo sono arrivate le scuse e la precisazione: «Ho sbagliato ad usare la parola ‘falliti’, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo…ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo uomini prima che calciatori».

