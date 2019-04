Vinci Roma-Juventus con il contest di Locauto: canta la tua passione giallorossa e carica il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“La passione per la Roma non ha limiti. Quando si tratta della Magica, niente ci ferma!”. Si apre così il teaser di “NIENTECIFERMA!”, il nuovo contest di Locauto in collaborazione con AS Roma di cui Bruno Conti per il secondo anno consecutivo è testimonial. Il concorso fa leva sulla forza dell’identità romanista, l’inarrestabile passione giallorossa e il senso di d’appartenenza a una città che vive per la propria squadra di calcio.Da qui, la sfida di Locauto: dimostrare che la passione per la propria squadra del cuore è veramente senza limiti. “Locauto, in qualità di Official Rent-a-Car di AS Roma, è come sempre al fianco dei tifosi giallorossi. Con il contest “Niente ci ferma” dovranno dimostrare quanto è profonda la loro passione per la Roma – commenta Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto. Stay tuned…ci saranno delle belle sorprese!”Nel video, il leggendario campione chiama a raccolta tutti i tifosi giallorossi invitandoli a condividere un video di pochi secondi in cui cantano, ovunque si trovano, senza paura o timidezza, la canzone che più rappresenta la loro passione per la Roma. “La passione e la fantasia dei tifosi della Roma è senza limiti – ha dichiarato– e sono certo che i loro contributi saranno originali ed esilaranti. Fidatevi di me che di romanisti me ne intendo!”Per giocare, gli utenti dovranno caricare, anche da smartphone, il proprio video sul sito ufficiale del contest www.nienteciferma.it dal 13 Aprile al 29 aprile 2019. I 10 video più votati accederanno alla fase finale dove una giuria appositamente scelta selezionerà il vincitore che, insieme a 3 fortunati amici, avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica ed esclusiva in occasione della partita di Serie Adella stagione 2018/2019