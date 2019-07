Liverpool-Napoli, in streaming e televisione amichevole di lusso di oggi domenica 28 luglio

LIVERPOOL-NAPOLI IN TV

Domani si potrà seguire #LiverpoolNapoli in pay-per-view sul canale 251 di @SkySport.

Calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2019

LIVERPOOL-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Domenica 28 Luglio 2019, 16:06

la tanto attesa amichevole di lusso? Molti tifosi partenopei non vogliono perdersi la partita - seppure amichevole - contro i neo campioni di Europa, che si giocherà oggi, domenica 28 luglio, alle 18.00. Propriosi affrontarono in uno scontro decisivo per il passaggio del turno nel girone eliminato della Champions League lo scoso autunno. Ricordiamo chesi giocherà ad EdimburgoLa paritasarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, ma in pay per view. Quindi, anche chi è abbonato a Sky sarà costratto a pagare 10 euro per vedereUna cosa che ha fatto storcere la bocca a molti tifosi partenopei e non solo. Come annunciato dallo stesso account twitter del Napoli sarà possibile vedere in diretta tv Liverpool-Napoli sul canale 251 Conseguentemente all'esclusiva di Sky Sport sarà possibile vederesolo sull'app ufficiale di Sky. Stiamo parlando, ovviamente di SkyGo, sempre pagando i 10 euro necessari ad accendere la diretta della partita., ovviamente, è l'applicazione ufficiale di Sky che permette di seguire i programmi dell'emittente satellitare su tutti i tipi di device: smartphone, tablet e pc.