Liverpool-Inter sospesa per 4' dopo la segnalazione di Klopp

È stata momentaneamente interrotta, intorno al 25' del primo tempo Liverpool-Inter, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo stop è stato motivato dal malore di un tifoso sugli spalti. La gara è ripresa dopo 4 minuti circa.

È stato l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, a segnalare al direttore di gara, lo spagnolo Matheu Lahoz, che c'era bisogno di soccorrere lo sfortunato spettatore in tribuna. Tempestivo e decisivo l'intervento dello staff medico dei Reds. Secondo le prime indiscrezioni l'uomo che stazionava nella mitica curva Kop del Liverpool, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. Tempestivo e decisivo l'intervento dello staff medico dei Reds accorso sugli spalti scortato dagli stewart e munito di defibrillatore che sembrerebbe aver evitato il peggio con il tifoso che poco dopo si è ristabilito. L'arbitro ha così potuto riprendere la partita, che non può essere giocata se il defibrillatore presente nella stadio viene già utilizzato per soccorrere un'altra persona presente. Per la cronaca la partita è stata vinta dall'Inter per 1-0 ma ai quarti della Champions ci va il Liverpool grazie alla vittoria per 2-0 nell'andata di San Siro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 23:34

