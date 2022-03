L'ex capitano Bergomi: «L'Inter a Liverpool? Difficilissimo, ma bisogna provarci»

«Inter, fammi felice, anche se sarà durissima». È la sintesi del pensiero di Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra (757 partite complessive con 6 trofei vinti, compreso lo scudetto dei record del 1989), campione del Mondo nel 1982 e ora storico opinionista e commentatore tecnico di Sky Sport. Lo Zio sarebbe contento di sbagliarsi, ma sull’esito del ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool ed Inter non si mostra troppo ottimista.



Bergomi, quante possibilità ha la squadra di Simone Inzaghi di passare il turno?

«Poche. Non più del 15%. Qualificarsi in casa di una delle squadre più forti d’Europa dopo lo 0-2 dell’andata sarebbe una grande impresa sportiva. Sarei veramente felice, ma sarà durissima. L’Inter dovrà pensare soprattutto a fare una buona prestazione, che le dia ancora più autostima per il finale di campionato».



Resta il rammarico per l’andata di San Siro.

«È vero. L’Inter ha giocato bene per 70 minuti, affrontando il Liverpool a viso aperto e subendo solo da due situazioni da fermo. Quella partita è stata anche una mazzata psicologica, che i nerazzurri hanno sofferto poi contro Sassuolo e Genoa. Ora, dal 5-0 alla Salernitana, speriamo possano ripartire».



La lotta scudetto sarà a tre sino in fondo al campionato?

«Sarà a quattro, perché oltre a Milan, Inter e Napoli metto anche la Juventus che, guardando il calendario, potrebbe vincerle tutte. Lo snodo sarà il 3 aprile, nella giornata di Juve-Inter. Dovessero togliersi punti a vicenda potrebbe approfittarne il Milan, impegnato in casa con il Bologna».



Il tecnico del Milan Pioli, dopo aver battuto il Napoli, ha indicato ancora l’Inter come favorita per lo scudetto. Ha ragione?

«È un po’ il gioco di mettere le mani avanti. Come si fa a non considerare tra le favorite lo stesso Milan, che ha realizzato sinora 21 punti su 30 negli scontri diretti? L’Inter? A inizio anno nessuno la dava per favorita, dopo aver perso Lukaku, Hakimi, Eriksen e Conte. La società ha fatto un ottimo lavoro, ma come profondità di rosa metto tutte e quattro le squadre sullo stesso piano».



E le romane?

«Stanno crescendo. La Lazio crede sempre di più nel gioco di Sarri. Nella Roma si è creata una sintonia pazzesca tra Mourinho e l’ambiente, giocatori compresi. Si sa che i risultati non sono eccezionali, ma ma solo restando uniti attorno al proprio allenatore possono essere migliorati».

