Poker del Liverpool contro il Porto al Dragao: in semifinale sfiderà il Barça di Messi

Il Liverpool corre verso Madrid, dove il 1° giugno, al Wanda Metropolitano, è in programma la finale di Champions. Klopp vince pure all'Estadio do Dragao e punta a ripetere il percorso fatto nella scorsa edizione, finita però con il ko contro il Real. In semifinale lo aspetta il Barcellona di Messi. A Oporto, Coinceçao tenta la rimonta, anche se il passivo della gara d'andata, persa in Inghilterra, è pesante (2-0). Il Porto attacca. ma non concretizza. Così i Reds trovano il gol della sicurezza al primo tentativo: assist di Salah e spaccata vincente di Manè. La rete è inizialmente annullata, ma poi il Var la convalida: è il 26', i portoghesi escono di scena. Il Liverpool nella ripresa si scatena: Salah firma il raddoppio, Militao riavvicina solo momentaneamente i compagni ai Reds, perché poi fanno centro Firmino e Van Dijk che completano il poker. Ultimo aggiornamento: 18 Aprile, 00:10





