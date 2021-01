Live Parma-Lazio 0-0 diretta: Reina e Sepe decisivi, all'intervallo è parità

Nessun gol alla fine del primo tempo tra Parma e Lazio. Ma decisivi sono i due portieri: Reina si supera sul colpo di testa di Cornelius; Sepe è pronto sulla zampata di Caicedo. Non è preciso poi l'attaccante di Inzaghi quando è pescato alla perfezione dal traversone di Lazzari: la girata di testa finisce sul fondo. Parità sì, ma le emozioni ci sono state.

47'pt Finisce qui il primo tempo.

45'pt Saranno 2 i minuti di recupero

44'pt Caicedo sbaglia questa volta, perchè è pescato bene da Lazzari: tutto solo dentro l'area non riesce a girare bene di testa. Palla a lato.

41'pt Come immaginabile è Gervinho l'elemento più pericolo del Parma: l'ivoriano riesce a sfondare a sinistra, anche se poi non trova compagni pronti ad intervenire sul suo traversone.

38'pt Botta di Immobile, stavolta Sepe non deve intervenire.

37'pt Giocata meravigliosa di Milinkovic, che manda Marusic profondità sulla sinistra, quest'ultimo serve Caicedo, respinta la prima conclusione, poi ci prova lo stesso Marusic e di nuovo l'attaccante, ma la difesa del Parma si salva.

35'pt Angolo per la Lazio, con Radu che anticipa tutti sul primo palo. Non centra lo specchio della porta il difensore biancoceleste.

34'pt Costretto al primo cambio D'Aversa: non ce la fa Valenti, entra Balogh.

33'pt Sinistro di Marusic, sul quale Sepe è ancora pronto all'intervento.

31'pt L'occasione importante adesso è per la Lazio con Caicedo, che si divincola e attacca centralmente. Sinistro di punta per anticipare Sepe, che però riesce nell'intervento miracoloso.

30'pt Poteva fare meglio Milinkovic, tutto solo dentro l'area, che di testa appoggia praticamente a Sepe.

25'pt Grossa occasione per il Parma con Cornelius, che di testa sovrasta Marusic e indirizza perfettamente verso lo specchio della porta. Miracoloso Reina, che respinge in tuffo.

23'pt Primo ammonito della gara: è Busi, in ritardo su Milinkovic-Savic.

21'pt Compatto il Parma di D'Aversa: non concede spazi la formazione emiliana, che cerca poi la velocità di Gervinho. La Lazio non riesce a far girare il pallone con velocità in questo momento della gara.

18'pt Fallo di Milinkovic su Sepe: nulla di fatto sul corner.

17'pt Prima sgroppata di Lazzari a destra, che ha una prateria davanti e riesce ad arrivare sul fondo, cross basso deviato da Osorio in angolo.

16'pt Sfonda a sinistra la squadra di Inzaghi, con Immobile che premia il movimento di Caicedo: sinistro di poco a lato alla destra di Sepe.

15'pt Grande giocata di Caicedo, che se va in mezzo a due avversari con una magia. Poi tenta la botta dal limite, ma si chiude bene la retroguardia del Parma.

12'pt Sbaglia Leiva e per poco non ne approfitta il Parma con Gervinho, che serve Sohm: ma è bravo Radu a chiudere. Ma la squadra di D'Aversa è entrata in partita dopo un avvio difficile.

11'pt Luis Alberto vicino al vantaggio col mancino. Ma Caicedo è in fuorigioco in avvio dell'azione.

9'pt Sohm ci prova dal limite dell'area, pericolosa la conclusione del calciatore del Parma, ma la palla si alza sopra la traversa.

6'pt Luiz Felipe abbattuto dalla botta di Kurtic: ha bisogno delle cuore mediche il difensore di Inzaghi.

5'pt Prima conclusione di Milinkovic, respinta dalla difesa del Parma.

4'pt Lazio in pressione totale in questi primi minuti, addirittura Reina sale fino a metà campo per giocare con i piedi con i compagni.

2'pt Avvio sprint per la squadra di Inzaghi, subito aggressiva con Luis Alberto che sembra in giornata.

1'pt Iniziata la gara del Tardini

Tutto pronto per Parma-Lazio, squadre in campo. Tra pochi istanti il fischio d'inizio.

La Lazio per festeggiare i 121 anni di storia. Ma soprattutto per bissare il successo contro la Fiorentina ed avvicinarsi alla zona Champions. Il Parma per ritrovare la vittoria, che manca da tempo immemore, e con il ritorno di D'Aversa in panchina che ha preso il posto dell'esonerato Liverani. Inzaghi si affida ancora a Caicedo al fianco di Immobile. Reina torna tra i pali anche per via dell'infortunio di Strakosha. Il tecnico emiliano invece rispolvera Gervinho, rientrato dopo lo stop.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa da Sky Sport a partire dalle 15.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Valenti; Hernani, Brugman, Kurtic; Sohm, Cornelius, Gervinho. All.: D'Aversa.

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA