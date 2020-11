Live Bosnia-Italia 0-0 Diretta: Belotti ancora pericoloso con un colpo di testa

15'pt Belotti ancora pericoloso. Questa volta è servito da Florenzi e di testa il centravanti azzurro tenta la torsione. Italia vicina al vantaggio.

13'pt Molto attivo Berardi a destra. L'attaccante del Sassuolo si fa vedere anche in fase di copertura. Buon avvio in quel lato per la squadra allenata per la terza serata consecutiva da Evani.

11'pt Ancora corner per l'Italia, dopo che nell'occasione precedente gli azzurri hanno cercato la manovra. Sugli sviluppi però viene fischiato un fuorigioco.

10'pt Azione che si sviluppa a destra con Berardi che premia la sovrapposizione di Barella. Cross deviato e angolo per l'Italia.

8'pt Cerca la pressione alta la Bosnia, andando a prendere gli azzurri all'interno della propria metà campo.

7'pt Buona azione dell'Italia, con Berardi che pesca Insigne che appoggia, di testa, per Belotti. Sinistro impreciso dell'attaccante del Torino.

5'pt Ripartenza Bosnia, che porta Krunic alla conclusione. Provvidenziale Florenzi che con il corpo manda in angolo.

3'pt Ritmi blandi al momento. Italia che cerca di gestire il possesso palla, facendo partire da dietro la manovra.

1'pt Iniziata la partita in Bosnia.

Squadre in campo. Tra poco gli inni Nazionali. Italia che deve vincere per non guardare all'altra partita di stasera tra Olanda e Polonia.

L'ultimo passo per raggiungere Francia e Spagna, già qualificate. E probabilmente Olanda, che come gli azzurri si gioca l'approdo alla Final Four questa sera. L'Italia deve vincere in Bosnia. Non una gara impossibile, a dire la verità: ma le insidie sono dietro l'angolo sempre. Anche perchè è ancora emergenza. Non ci sarà nemmeno questa volta Roberto Mancini, alle prese con il Covid-19. E sarà quindi la terza panchina consecutiva per Evani. Ha già portato a casa due vittorie. E non c'è due senza tre. Stasera è decisiva. Quindi la più importante. Rispetto alla squadra che ha battuto la Polonia dovrebbe esserci solamente un cambio di formazione: Berardi per Bernardeschi. Per il resto tutto confermato. Non ci sarà la sfida a distanza tra Immobile e Dzeko: gli attaccanti di Lazio e Roma sono ai box, colpiti anche loro dal virus e non ancora negativizzati. Come è stato trovato positivo all'ultimo giro di tamponi effettuati questa mattina Kolasinac. Il difensore dell'Arsenal non sarà quindi della partita.

DOVE VEDERLA: Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojac. All.: Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All.: Mancini (in panchina Evani).

ARBITRO: Soares (Portogallo).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 21:03

