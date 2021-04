Lite Ibra-Lukaku, solo una piccolissima ammenda per i due giocatori e per le società

Tanto rumore per nulla. Solo un'ammenda di 4mila euro a Ibrahimovic, 3mila a Lukaku, 2mila al Milan e 1.250 euro all'Inter: sono le sanzioni comminate ai due calciatori - protagonisti di una lite durante Inter-Milan di Coppa Italia sulla quale la procura federale aveva aperto una indagine - e le società dopo l'accordo raggiunto dalle parti. Ai calciatori contestato il «comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva». Le società sono state multate per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 21:43

