Lipsia, Sabitzer positivo al Covid-19 ma tenuto top secret

Polemiche in Germania per la positività di Marcel Sabitzer, tenuta nascosta (perché?) dal Lipsia. L’austriaco era risultato positivo a fine aprile, nella prima tornata di test sul coronavirus. Dopo aver osservato un periodo di quarantena, anch’essa riservata, è tornato ad allenarsi e giocare con la sua squadra in Bundesliga. Guarito e recuperato, l’altro ieri Sabitzer ha anche realizzato una rete nel 5-0 contro il Magonza.

Secondo TyCSports, solo ora il club ha rivelato che il centrocampista, 26 anni, era uno dei due casi Covid-19, oltre a un fisioterapista. Dopo 14 giorni di isolamento, entrambi sono in perfette condizioni, come riportato dal giornale tedesco Kicker. Grazie al netto successo esterno il Lipsia è tornato a vincere (aveva pareggiato 1-1 contro il Friburgo in casa nella giornata precedente) e resta in corsa per la Bundesliga, essendo terzo a 54 punti, sette dal leader Bayern Monaco. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 08:53



