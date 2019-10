Liechtenstein-Italia, dalle 20.45 La Diretta: le formazioni ufficiali

Mancini presenta l'Italia di scorta a Vaduz. Sono tante infatti le novità dopo il successo di sabato contro la Grecia all'Olimipico, dove ha conquistato, nella stessa notte il 1° posto nel gruppo J e la qualficazione a Euro 2020 con 3 turni d'anticipo (mai successo nella storia del nostro calcio). Dopo le 8 partite vinte di fila, l'obiettivo del ct è eguagliare il record di Pozzo che, 80 anni fa, arrivò a 9. Ma 4 furono decisive per alzare la seconda Coppa Rimet, cioè per festeggiare in Francia il secondo titolo mondiale dopo quello vinto 4 anni prima nel nostro Paese.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIECHTENSTEIN: (4-1-4-1): B.Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; M. Büchel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanovic; Gubser. Ct: Kolvidsson.

ITALIA: (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct: Mancini Martedì 15 Ottobre 2019, 19:15







