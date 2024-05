Leonardo Bonucci annuncia il ritiro dal calcio giocato a 37 anni: «Da piccolo sognavo questa storia da raccontare»

di Redazione web

Leonardo Bonucci ha comunicato con un video su Instagram che lascerà il calcio giocato. Il filmato, completamente in bianco e nero, è una specie di album di fotografie che racconta un po' la carriera del 37enne che, per gran parte della sua carriera, ha giocato nella Juventus, oltre ad avere indossato anche le maglie di Inter, Milan e Union Berlino.

Il difensore ha giocato la sua ultima stagione in Turchia, più precisamente al Fenerbahce.

L'addio al calcio di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci a 37 anni dà ufficialmente l'addio al calcio giocato attraverso un video sul suo profilo social. L'ex calciatore della Nazionale e storico centrale della Juventus lo scorso anno ha giocato la sua ultima stagione nell'Union Berlino e nel Fenerbahce. «Da piccolo sognavo questa storia da raccontare, promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi. Esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre, un compagno, un marito, un calciatore, oltre. Oltre la storia oggi. Sono io», scrive l'ex calciatore che in carriera ha vestito le maglie anche di Inter, Bari, Milan, Treviso e Pisa. Nel 2021 ha vinto gli Europei di calcio con la Nazionale.

I commenti social

Il video pubblicato da Leonardo Bonucci ha riscosso moltissimo successo tra i tifosi, soprattutto quelli della Juventus.

