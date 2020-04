Lazio, Leiva c'è: "Dopo questo stop sarò migliore"

“Nella vita dobbiamo sempre pensare a andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e mettere le cose a posto”. Con questo post su Instagram, mascherina in volto e le stampelle, Lucas Leiva ha mandato un messaggio all'indomani dell'intervento di pulizia al menisco del ginocchio destro effettuato presso la clinica Paideia dal prof. Ezio Adriani. Il centrocampista della Lazio ha sfruttato questa lunga pausa del campionato dovuta all'emergenza coronavirus, per eseguire un'operazione che era aveva deciso di rimandare più volte temendo di dover lasciare per troppo tempo la squadra da sola. Spesso infatti il centrocampista si è dovuto allenare a parte senza poter forzare proprio perché sentiva fastidio al ginocchio ma allo stesso tempo non se l'è sentita di tirarsi fuori dalla lotta per lo scudetto. Visti i tempi di recupero dilatati della stagione il brasiliano ha così deciso di farlo ieri e dovrebbe tonare a disposizione di Simone Inzaghi per la fine di maggio e i primi di giugno, in concomitanza con quella che dovrebbe essere la ripresa della stagione. Nel suo lungo post su Instagram Leiva prosegue spiegando di aver avuto “questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel dare la condizione corporea per tornare con la massima forza”. “La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po'. Grazie mille per i messaggi di supporto" conclude il messaggio del brasiliano. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 16:06



