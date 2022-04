Leicester-Roma, l'arbitro interrompe la partita al 30' per permettere di bere a Fofana: ecco perché

La semifinale d'andata di Conference League Leicester-Roma è stata interrotta intorno al trentesimo minuto. Ma non per un fallo o per motivi fuori dal campo, bensì perché il giocatore della squadra di casa Wesley Fofana doveva bere per il ramadan.

There's a break in play on 31 minutes so Fofana can break his fast and get a drink.



Following the restart Dewsbury-Hall tees up Lookman for a shot that Patricio saves, as the home pressure mounts ✊‍#LeiRma #UECL pic.twitter.com/2Frqyz75bl — Leicester City (@LCFC) April 28, 2022

Diretta Leicester-Roma 0-1: sinistro dal limite di Maddison alto sulla traversa

Non è la prima volta che accade. Era successo anche nella gara di Premier League Southampton-Leicester. In quell'occasione l'arbitro Robert Jones aveva interrotto il gioco per alcuni secondi al 28' del primo tempo con la formazione di casa in vantaggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 23:15

