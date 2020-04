Ghirelli, Lega Pro: "Ammortizzatori sociali per i nostri tesserati"

Ringrazia Tommasi e chiede “benzina” al Governo. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, fa sentire la voce per i tanti calciatori delle leghe minori colpiti dalla crisi per il coronavirus: "La tragedia che il maledetto virus ci sta provocando doveva e deve essere affrontata insieme, per questo l'unità con l'Aic e l'Aiac interrompe una deriva che rischiava di far apparire il calcio incapace di trovarsi unito anche quando la casa crolla. Dobbiamo salvare il sistema e rappresentare insieme alla Autorità di governo, ad iniziare dal ministro Spadafora, l'urgenza degli interventi che ci consentano di rimediare i danni. Non abbiamo molto tempo, dobbiamo nell'immediato avere un po' di benzina, acquisire subito e poter utilizzare gli ammortizzatori sociali”. La battaglia per il taglio stipendi prosegue pure nei ricchi campionati maggiori: dall’Inghilterra alla Spagna passando per l’Italia dove il Napoli è stato il primo club a mettere 30 dipendenti in cassa integrazione. Il Brescia intanto replica alle parole di Gravina (“Preparatevi a giocare”) con un comunicato: “E’ un'ipotesi che il club vorrebbe evitare nel rispetto della triste realtà bresciana”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 07:00



