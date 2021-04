Il ritorno di Christian Ledesma: giocherà nella Lazio di calcio a 8

L'ex capitano della Lazio Christian Ledesma torna in campo sempre con l'aquila sul petto ma questa volta per la Lazio calcio a 8, a conferma di quanto questo giocatore sia legato ai colori biancocelesti. La presentazione del talento argentino naturalizzato italiano è in programma venerdì 30 aprile alle 17.30 nella splendida cornice del Circolo Canottieri Lazio. Grande soddisfazione per il Presidente Liguori: “È l'ennesima dimostrazione che il nostro è un progetto in continua crescita, che la nostra società non si ferma, si espande e migliora ogni anno. Per noi avere un campione come Ledesma che ha fatto grandi cose con la Lazio è motivo di vanto, un valore aggiunto per la nostra squadra. Il campionato è difficile e competitivo ma siamo sicuri che un professionista del talento di Cristian Ledesma ci darà un apporto inestimabile”. Orgoglioso di questo prestigioso innesto anche il vicepresidente Gianluca Buttaroni “Il tesseramento di un calciatore del suo calibro non è solo un arricchimento dal punto di vista tecnico ma significa crescita per il nostro movimento. Siamo convinti che averlo in rosa alzerà notevolmente il livello di attenzione e di impegno anche del resto delle squadra che, siamo certi, lo metterà nella condizione di sentirsi accolto fin da subito nel migliore dei modi”. Per Buttaroni questo arrivo “è un chiaro segnale di quanto, anche in un momento complicato come questo, la S.S. Lazio Calcio a 8 sia sempre alla ricerca di quei tasselli che la rendano non solo più forte in campo ma anche fuori”. “Vogliamo puntare alla vittoria del campionato e ci stiamo attrezzando nel migliore dei modi per farlo” conclude.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 22:23

