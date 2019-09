Sabato 28 Settembre 2019, 16:28

C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i capitolini hanno espugnato il Via del Mare, il 4 marzo 2011, stavolta appunto con la punta montenegrina a vestire la casacca romanista. I precedenti in totale sono 15, con 8 vittorie degli ospiti, 6 pareggi e 1 successo dei padroni di casa.si affrontano questo pomeriggio in Salento in un match valido per la 6a giornata del campionato di. Dopo un inizio stentato, i salentini hanno conquistato 2 vittorie nelle ultime due trasferte grazie ai successi sui campi di Torino e di Ferrara contro la SPAL, mentre la Roma , dopo 2 pareggi e 2 vittorie, nel turno infrasettimanale, ha subito la prima sconfitta stagionale cedendo il passo col risultato di 0-2 al cospetto dell'Atalanta.Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione,Tachtsidis; Mancosu, Babacar, FalcoPau Lopez Florenzi Mancini Smalling Kolarov Veretout Diawara Kluivert Pellegrini Mkitaryan Dzeko