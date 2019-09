Lecce-Napoli 0-0 La Diretta Ancelotti schiera Milik e Llorente

Domenica 22 Settembre 2019, 12:54

Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte iniziali contro l'Inter a San Siro e lo sciagurato 0-1 casalingo col Verona nel secondo impegno stagionale. Questo pomeriggio però in Salento arriva il Napoli, avversario sulla carta fuori portata per i ragazzi di Liverani e soprattutto bisognoso di punti per non perdere contatto con le prime posizioni della classificaGabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini,Calderoni; Tabanelli, Majer, Tachtsidis; Mancosu; Farias, Falco.Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Milik, Llorente.Arride al Lecce il bilancio dei precedenti tra le due compagini negli scontri diretti giocati in Serie A: 3 vittorie dei salentini contro le 2 dei partenopei, 5 i pareggi. L'ultima sfida è del 25 aprile 2012, 0-2 il finale con reti di Hamsik e Cavani, mentre il Lecce non vince dal 2-1 della stagione precedente, con reti di Corvia e Chevanton dopo il momentaneo pareggio di Mascara.