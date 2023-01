Lecce-Lazio 2-1, le pagelle: si salvano Immobile e Casale. Milinkovic da dimenticare

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 6

Primo intervento della partita in avvio di ripresa su una staffilata di Di Francesco che respinge con sicurezza. Si ripete al quarto d'ora sempre su Di Francesco ma sulla ribattuta Strefezza lo buca. Non può nulla sul raddoppio.

LAZZARI 5,5

Prende subito possesso della fascia è bravo a costringere banda al fallo da giallo. Produttore seriale di cross ma quando la Lazio spegne la luce ripiega.

CASALE 6

Sfiora la rete di testa sugli sviluppi di una punizione poi innesca Immobile che in contropiede sblocca il match. In difesa è certamente il più lucido bravo a non farsi condizionare dall'ammonizione.

ROMAGNOLI 5

Sembra poter controllare le rare sortite del Lecce ma nella ripresa naufraga con gran parte del reparto. Sulla rete del 2-1 si perde Colombo che lo anticipa e regala i tre punti ai salentini.

MARUSIC 5,5

Spinge poco rispetto al suo omologo di sinistra Lazzari quando c'è da intervenire in difesa lo fa in maniera decisa ma sulla rete di Strefezza è apparso in netto ritardo.

MILINKOVIC 5

Non è al 100% come aveva preannunciato Sarri, riesce ad accendersi solo ad intermittenza mostrando qualche timida giocata. Perde consistenza con il passare die minuti e Sarri lo sostituisce. (16' st Vecino 5: mezz'ora di nulla),.

CATALDI 5,5

Primo tempo attento e preciso aiuta quando c'è da ripiegare. In avvio di ripresa perde sempre più lucidità con un paio di errori che mandano in affanno tutta la squadra. (34' st Marcos Antonio 5: spaesato).

BASIC 5

Sarri lo sceglie a sorpresa. Parte con le migliori intenzioni con una gara volenterosa, peccato per la palla sparata in curva poco prima della mezz'ora. Quando si alzano i ritmi sparisce dalla scena. (40' st Romero, sv)

PEDRO 5

Qualche fiammata ma non riesce mai ad impensierire seriamente la difesa salentina. Meno efficace ma la voglia di certo non gli manca. (16' st Anderson 5: ha sui piedi la palla del pareggio ma si fa togliere il pallone dai piedi)

IMMOBILE 6

Tradizione rispettata l'attaccante inizia l'anno segnando la rete numero sette in stagione. Purtroppo per la Lazio però l'ennesimo gol non è bastato per evitare la sconfitta.

ZACCAGNI 5

Parte benissimo: nell'uno contro uno è impeccabile anche se gli manca ancora un po' di lucidità sotto porta. Sparisce nella ripresa inghiottito dalla difesa pugliese. (34' st Cancellieri 5,5: poco concreto).

SARRI 5,5

Alla vigilia aveva avvertito delle difficoltà della gara, dopo aver dominato per una buona mezz'ora la Lazio è sparita ma a preoccupare è soprattutto l'involuzione in difesa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 18:53

