«Lecce, preso Kurraska dal Galatasaray»: lo scherzo dei tifosi fa il giro del mondo

«Colpaccio del Lecce: preso Hene Kurraska, 27enne attaccante che arriva dal Galatasaray. In Turchia ha segnato 95 gol in 130 partite». Sembra una 'normale' notizia di calciomercato, ma in realtà è una clamorosa burla ideata da alcuni tifosi salentini, che ha finito per fare il giro del mondo.

Hene Kurraska, infatti, semplicemente non esiste. Chi non conosce il dialetto salentino non può certo capire subito che la notizia di calciomercato, che sarebbe clamorosa vista l'apparente prolificità del bomber, è una bufala clamorosa, inventata per scherzo. "Hene Kurraska", infatti, in italiano equivale a "viene per fare l'amore". Ad ogni modo, l'immagine artificiosa e poco naturale resta un buon indizio per far capire che la notizia di mercato non corrisponde alla realtà.

L'idea dei tifosi del Lecce ha varcato rapidamente i confini del Salento, della Puglia e dell'Italia: del caso ha parlato anche la stampa sportiva turca. Anche il club giallorosso ed il dirigente Pantaleo Corvino hanno deciso di rilanciare sui social la falsa notizia del rinforzo invernale del Lecce. E ci sono addirittura tifosi salentini che chiedono al club di produrre magliette col nome di Kurraska e il numero 69. «Siamo contenti di essere riusciti a divertire i tifosi in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo» - spiegano i tifosi che hanno ideato Hene Kurraska - «Kurraska rappresenta un'aspirazione universale declinata e tradotta in una lingua locale, il salentino. La gente, a Lecce e nel mondo intero, vuole Kurraska».

