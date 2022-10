Diretta Lecce-Juventus 0-0: Allegri punta su Miretti e Soulè, tra i salentini Oudin dal 1'

Nel secondo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A, Lecce e Juventus si sfidano alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. I giallorossi (finora una sola vittoria in campionato, cinque pareggi e altrettante sconfitte), sfidano i bianconeri provenienti da due successi consecutivi contro Torino ed Empoli e dalla cocente eliminazione dai gironi di Champions League sentenziata dalla sconfitta per 4-3 contro il Benfica. La posizione di Allegri è tutt'altro che salda e nella squadra non mancano problemi: assenti Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Aké, De Sciglio, Di Maria, Bremer, Paredes, Vlahovic e Locatelli. In attacco spazio a Kean in coppia con Milik. Nel Lecce torna a disposizione Gallo dopo la squalifica. Davanti Oudin favorito su Banda. Una curiosità tattica sull'incontro: i salentini sono la formazione che ha subito più gol da palla inattiva nella Serie A 22/23 (nove, al pari della Cremonese), mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla ferma, dietro solamente al Napoli (nove).

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulè, Milik. Kostic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Lecce-Juventus in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA