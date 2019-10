Lecce-Juventus, la Diretta alle 15 CR7 a casa, Sarri prova il tandem Higuain-Dybala

Sabato 26 Ottobre 2019, 13:35

Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal pareggio ottenuto a San Siro nei minuti di recupero contro il Milan, mentre i campioni d'Italia in carica hanno mantenuto la vetta solitaria della graduatoria a quota 22 punti sconfiggendo non senza patemi d'animo il Bologna nella sfida giocata a Torino sabato scorso col punteggio finale di 2-1. L'ultima vittoria casalinga dei salentini sulla Juventus risale al campionato 2010/2011: 2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci; nel campionato successivo l'ultimo scontro in Puglia tra le due compagini, con vittoria bianconera grazie a Matri. Sono 15 i precedenti in totale, con 9 successi a 3 per i piemontesi e solamente 3 pareggi.LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. All. LiveraniJUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri