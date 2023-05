Leao infortunato in Milan-Lazio: adesso il derby di Champions è a rischio

Dieci minuti e Milan-Lazio ha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio al minuto numero 11 della sfida contro i biancocelesti.

Mercoledì c'è l'Inter: Pioli e i tifosi tremano

Un guaio muscolare dopo uno scatto con il quale aveva creato il primo pericolo. Ora i tifosi tremano: mercoledì c'è l'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter. Per l'attaccante portoghese pare un problema tra inguine ed adduttore che andrà verificato nelle prossime ore. Al suo posto Pioli ha fatto entrare Alexis Saelemaekers.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 15:43

