Milan-Inter, Leao non ce la fa: Pioli perde ufficialmente il portoghese, andrà in tribuna

Rafael Leao non giocherà l'andata del derby di Champions League Milan-Inter. Il portoghese, infortunato sabato nella sfida con la Lazio, ha dovuto alzare bandiera bianca. Andrà in tribuna.

Rafael Leao ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan, accordo fino al 2028: le cifre e la clausola rescissoria da top player

Leao salta il derby

Leao aveva raggiunto la squadra nel ritiro all'hotel Melià, dove il Milan era in ritiro in vista della semifinale di andata di Champions League in programma questa sera. Nella presentazione del match, ieri, Stefano Pioli aveva spiegato: «Rafa sarà convocato se potrà giocare, altrimenti sarà tribuna». Il giocatore può comunque festeggiare l'accordo per il rinnovo fino al 2028. Per l'annuncio manca davvero poco, ma la fumata bianca sembra ormai cosa fatta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 19:38

