Milan, riscattato Tomori dal Chelsea: è ufficiale. Possibile scambio col Tottenham: Romagnoli in Premier e Lamela rossonero

Fikayo Tomori è un giocatore del Milan. La società di via Aldo Rossi ha riscattato il difensore francese del Chelsea arrivato in Italia a metà dello scorso campionato. Il Milan aveva chiesto uno sconto, il Chelsea aveva risposto di no. Ma nessun problema: Pioli voleva Tomori ed è stato accontentato. Casa Milan ora dovrà pagare tutti i 28 milioni di euro stabiliti in sede di contrattazione lo scorso gennaio. Quella di Tomori è la seconda entrata ufficiale in questo mercato rossonero dopo quella necessaria di Mike Maignan in sostituzione di Gigio Donnarumma che ha scelto di andare a guadagnare tanti milioni e giocarsi fin da subito la Champions League.

Fermi al momento il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, fermo quello di Diogo Dalot. Praticamente fermo anche l’arrivo in rossonero di Olivier Giroud. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, manca quello con i Blues che hanno esercitato il diritto di rinnovo e che ora devono liberare il giocatore a zero. Il Fondo Elliott non nessuna intenzione di tirare fuori un solo euro per portare a Milano l’attaccante francese campione d’Europa.

Ma di attaccanti potrebbero addirittura servirne un altro se le condizioni di Zlatan Ibrahimovic dovessero continuare a preorrccupare. Il suo ginocchio potrebbe essere un problema pensando al triplice impegno nella prossima stagione. Insomma giocare campionato, Champions League e Coppa Italia con un Ibra a mezzo servizio e il solo Giroud come principale ricambio potrebbe costare a Pioli. Il tecnico rossonero ha dato le sue indicazioni, di che cosa ha bisogno per essere competitivo dall’inizio fino alla fine. Maldini e Mascara ne hanno preso nota. Ora però tra rinnovi di prestiti, occasioni e cessioni il Milan dovrà riuscire a costruire l’ossatura della squadra. Molto dipenderà anche dalla campagna dei rinnovi a cominciare da quello di Calhanoglu che potrebbe riavvicinarsi al Milan dopo il passaggio di De Paul all’Atletico Madrid. Al turco non rimane molto altro, almeno per il momento. Ma sul tavolo delle discussioni c’è anche quello di Calabria e Kessie. Mentre per Romagnoli ci potrebbe essere uno scambio col Tottenham: il difensore in Premier, Lamela in rossonero. Se son rose...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA