Le pagelle di Verona-Juventus 2-1: fantasma Morata, Dybala sfortunato e lasciato solo, McKennie non basta: Simeone superlativo

Dopo la sconfitta interna con il Sassuolo, la Juventus si scioglie anche sul campo dell'Hellas Verona. Decide una doppietta di Simeone, bestia nera dei bianconeri.

LE PAGELLE DELL’HELLAS VERONA

MONTIPÒ 7,5

Grande intervento su Morata nei primi minuti di gioco. Sicuro e attento, nessuna sbavatura. Nel finale super parata su Dybala.

DAWIDOWICZ 6,5

Fa il suo dovere e lo fa egregiamente. Bravo anche quando ha la palla tra i piedi

GUNTER 6,5

Ci mette il fisico, è un punto di riferimento per l'intero pacchetto difensivo.

CASALE 6,5

Dybala è un cliente complicato. Fa di tutto per limitarlo. Non smette mai di correre (22' st Ceccherini 6: fa il suo con mestiere).

FARAONI 6,5

Un paio di sgroppate di qualità. Sempre pronto a dare manforte al compagno. Intelligente.

TAMEZE 7

Aggredisce con furore ogni avversario e, quando ha la palla, sa cosa fare. Ovunque (30' st Bessa 6: entra con l'approccio giusto. Lotta come un leone).

VELOSO 7

Grande saggezza tattica. E' sempre al posto giusto al momento giusto. Faro.

LAZOVIC 7

Spinge molto sulla sua fascia. Attacca la profondità con determinazione. Un problema costante per i bianconeri (22' st Sutalo 6: porta freschezza fisica, si impegna nel convulso finale).

BARAK 7

Ha il fisico ma anche la tecnica per districarsi tra le maglie bianconere. Bravo anche in fase difensiva.

CAPRARI 7,5

Abile tra le linee. Ci mette sempre un tocco di fantasia. Svaria su tutto il fronte offensivo, trovando spesso il pertugio giusto. Ispirato.

SIMEONE 8

Re Mida. Tutto quello che tocca diventa oro. Il secondo gol è un gioiello, da cineteca anni '90. In grande fiducia, finalmente concreto (38' st Kalinic ng).

TUDOR 7,5

Contro il suo ex maestro sfoggia la prova perfetta. Gestisce i suoi come se avesse il telecomando.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Fa quello che può. Sui due gol non ha particolari colpe. Resta di stucco sul tiro a giro di Simeone.

DANILO 6

Si danna l'anima per provare a scuotere i suoi compagni. Suo l'assist che porta al gol di McKennie.

BONUCCI 5

Sul secondo gol di Simeone commette un errore grave, lasciando il Cholito libero di calciare. Molto impreciso.

CHIELLINI 5,5

Ci mette il solito, lodevole, impegno. Si arrabbia, combatte ma, alla fine, cade anche lui.

ALEX SANDRO 5

Sembra andare al rallentatore. In difesa è spesso costretto ad inseguire gli avversari. In difficoltà (38' st Pellegrini ng).

CUADRADO 5

Ha le zavorre ai piedi. Non è guizzante come suo solito e soffre pure in fase difensiva. Fotocopia sbiadita del vero Cuadrado (24' st Kulusevski 5: solo confusione).

BENTANCUR 5

Ancora gli stessi problemi: tanti facili appoggi sbagliati. Recupera diversi palloni ma ne perde ancor di più (12' st Locatelli 5,5: chiamato a dare geometrie insieme ad Arthur. Risultati scadenti).

ARTHUR 4

Suo l'incredibile errore che porta al vantaggio dell'Hellas. Una sbavatura che condiziona la sua prestazione (24' st Bernardeschi 5: dovrebbe creare qualcosa, non accade).

RABIOT 4

Non si fa mai notare. Si è certi che sia in campo solo quando protesta con l'arbitro. Continua a deludere (12' st McKennie 6,5: mandato in campo per far gol. Missione compiuta).

DYBALA 6

L'unico che mostra un po' di qualità. Si costruisce diverse palle gol. Sfortunato quando colpisce una clamorosa traversa. Abbandonato a sé stesso.

MORATA 4

Protesta, allarga le braccia ma non si focalizza sul suo mestiere, ovvero fare l'attaccante della Juventus. Irritante.

ALLEGRI 5

Predica calma ma il suo volto è paonazzo. La reazione arriva troppo tardi. Altra rovinosa caduta.

