Lazio, a Formello i primi 5 in campo: Immobile, Acerbi, Cataldi, Lazzari, Parolo

Sprazzi di normalità a Formello. I cancelli del centro sportivo, rimasti chiusi per settimane, questa mattina si sono nuovamente aperti per far entrare i calciatori. Una parte ha ultimato i testi sierologici ed i tamponi, che verranno comunque effettuati ogni quattro giorni, il resto della rosa è stata divisa in quattro gruppi da cinque giocatori, che si alternano tra mattina e pomeriggio, per potersi allenare nel pieno rispetto delle disposizioni del governo ed in attesa che venga ufficializzato il protocollo per gli sport di squadra (domani l'atteso incontro tra la commissione medica della Figc ed il Comitato Medico Scientifico) i calciatori non potranno stare più di due ore nel centro sportivo di Formello.

Quest’oggi la squadra è stata divisa in piccoli gruppi in diversi orari, chiaramente con i calciatori ben distribuiti nelle metà campo del Fersini.

La prima sgambata di questa mattina ha visto protagonisti Immobile, Acerbi, Cataldi, Lazzari e Parolo. Nonostante la lunga pausa il gruppo è carico e c'è gran voglia di tornare in campo per sfidare la Juventus nella lotta scudetto. Allenamento prettamente atletico agli oridni del preparatore atletico, il prof Fabio Ripert, ad un certo punto è comparso anche il pallone per la gioia dei giocatori. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 20:47



