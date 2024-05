Lazio, confronto tra Tudor e la squadra. Luis Alberto e Zaccagni, le scuse e niente multe

di Andrea Iustulin

Tutti in campo intorno ad Igor Tudor. La Lazio si è ritrovata ieri a Formello e prima di far scattare l'allenamento c'è stato un confronto dai toni pacati con l'allenatore che ha chiarito alla squadra quanto di negativo fatto a Monza.

Nessuno screzio o dito puntato, il croato ha ribadito che si vince e si perde tutti insieme dando seguito alla linea societaria che non accetta più personalismi.

Riflettori puntati soprattutto su Luis Alberto e Zaccagni, che a Monza avevano contestato il cambio. I due giocatori si sono scusati e per questa ragione il club non li sanzionerà. Si riparte quindi per chiudere questo campionato consolidando il settimo posto. Il sogno Champions League è tramontato, solo la matematica lascia viva una flebile speranza.

Dall'infermeria arrivano notizie confortanti per Mario Gila: la lesione muscolare è in via di guarigione e potrebbe recuperare per la trasferta di Milano contro l'Inter della prossima settimana. Non spaventa invece l'assenza dall'allenamento di Sepe e Casale. Capitolo mercato. Proposto Nabil Fekir in uscita dal Betis Siviglia, ma il trequartista francese non convince la Lazio. Anche perché il club biancoceleste vorrebbe pescare nel campionato italiano il sostituto di Felipe Anderson.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA