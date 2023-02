Diretta Lazio-Verona 0-0: Milinkovic ci prova su calcio di punizione, palla sul fondo

La ventunesima giornata di Serie A non è ancora terminata. Il campionato riparte stasera con Verona-Lazio, calcio d'inizio alle 18:30. I biancocelesti, nonostante l'ultimo pareggio contro la Fiorentina, sono tornati prepotentemente in corsa per un posto tra le prime quattro. L'uscita di scena della Juventus, e il rallentamento del Milan ha aperto nuove strade alla squadra di Sarri, che vincendo stasera potrebbe portarsi nuovamente sopra la Roma a quota 41 punti, a due lunghezze dall'Inter secondo. Indisponibile Radu, diffidati Casale, Cataldi e Marusic. Andamento altalenante per il Verona, che con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, è riuscito a staccare Sampdoria e Cremonese, pur restando in diciottesima posizione. Tanti indisponibili per Zaffaroni: Faraoni, Hrustic, Praszelik, Henry (stagione finita), Veloso, Dawidowicz. C'è equilibrio nei precedenti. Nelle ultime 14 sfide, cinque successi per parte e quattro pareggi. Curiosità: sarà la sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato e la seconda che ne ha effettuati di meno (295 Verona, 206 Lazio).

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lasagna, Lazovic; Djuric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18.30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

