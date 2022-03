Lazio-Venezia 1-0, le pagelle: Immobile meglio di Piola, giallo pesante per Zaccagni

Lazio-Venezia 1-0 con gol decisivo su rigore di Immobile, le pagelle del match dell'Olimpico

STRAKOSHA 6 Serata tutto sommato tranquilla per il portiere che salvo qualche intervento di routine si può fodere tranquillamente la vittoria dei compagni.

PATRIC 7 Lotta come un leone dall'inizio alla fine e non si risparmia mai, correndo su e giù sulla fascia destra come un forsennato. (33' st Lazzari 6: torna dopo la lunga assenza per infortunio)

LUIZ FELIPE 7 E' l'ombra di Nsame, l'unico del Venezia che sembra in grado di creare problemi ma che viene letteralmente annullato. Si procura il rigore del vantaggio.

ACERBI 6,5 Attento e deciso, si piazza dietro senza far passare nessuno. Si concede il lusso di qualche discesa in avanti.

HYSAJ 6,5 Con una Lazio così a trazione anteriore preferisce presidiare la difesa senza correre nessun rischio.

MILINKOVIC 6,5 Solita prestazione di grande sostanza, gioca con la naturalezza di chi sa di essere più forte. Sfiora il gol su punizione.

LEIVA 6,5 Affoga la manovra del Venezia suo nascere e prova sempre a far ripartire la Lazio. In questo momento la sua presenza è fondamentale.

LUIS ALBERTO 6,5 Ormai gioca al servizio dei compagni con grande generosità e caparbietà. Qualche errore di troppo sotto porta ma va bene così. (39' st Basic, sv)

ANDERSON 7 E' in serata come ormai da qualche gara: al 13' ubriaca la difesa e si guadagna una preziosa punizione. Peccato per la rete che si divora al 33' ma è l'unico neo.

IMMOBILE 8 Regala ad Anderson un pallone al bacio che il brasiliano si divora. Con la sua rete (numero 21 in campionato) supera Piola, Vlahovic, la Roma e l'Atalanta. Inarrestabile.

ZACCAGNI 6 Voglioso e reattivo cerca sempre l'uno contro ma, nonostante l'avvertimento dell'arbitro, si fa ammonire per aver accentuato la caduta in area e salterà la Roma. (26' st Pedro 6: preferisce non forzare).

SARRI 7 Una prestazione di carattere della sua Lazio che si presenta al derby in vantaggio sulla Roma e con tante certezze in attacco e in difesa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 22:45

