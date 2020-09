Lazio, è fatta per Muriqi: lunedì le visite mediche

ROMA – L'attesa dei tifosi della Lazio sta per finire: lunedì mattina alle 8 in punto il neo acquisto Vedat Muriqi sosterrà le visite mediche di idoneità alla clinica Paideia. Il calciatore, che è ancora in Turchia per sbrigare alcune pratiche burocratiche e dove si è sottoposto al tampone per il Covid, arriverà domani mattina a Roma con un volo privato e andrà subito a visitare il centro sportivo di Formello, poi lunedì dopo aver sostenuto le visite mediche di rito in Paideia firmerà il contratto di cinque anni con la società biancoceleste. La Lazio lo ha acquistato dal Fenerbache per 18 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra che fa diventare l'attaccante kosovaro il secondo acquisto più caro della gestione Lotito, il primo resta Mauro Zarate per il quale furono spesi oltre 20 milioni di euro. Altro 194 cm e molto dotato fisicamente nell'ultima stagione ha segnato 15 goal e fornito 6 assist in 32 presenze totali. Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 12:14



