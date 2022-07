Lazio, fatta per Vecino e Provedel. E Ilic arriva se parte Luis Alberto

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte altri due colpi. Fatta per Vecino, atteso oggi alla clinica Paideia per le visite mediche, c’è anche l’accordo per Provedel: dopo quello con lo Spezia ieri Lotito ha trovato anche quello con l’agente, ma per ufficializzarlo il club ligure deve chiudere per Dragowski. Sta dunque nascendo sempre più una squadra a immagine di Murizio Sarri che, mai come in questa annata da allenatore, era mai stato accontentato. Il patron Lotito è stato di parola e, pezzo dopo pezzo, sta consegnando all’allenatore la squadra che gli era stata chiesto quando tre mesi fa si consumò l’atteso rinnovo del tecnico fino al 2025. Adesso per completare l’opera mancano altri due pezzi poi il patron biancoceleste si aspetta che la Lazio torni a lottare per un posto in Champions e vada quanto più avanti possibile in Europa League con la Coppa Italia sullo sfondo: un terzino e Ilic.

Quest’ultimo è stato già bloccato da tempo (c’è l’accordo sia con il calciatore che con il Verona) ma per ufficializzarlo servirà cedere Luis Alberto che in questi giorni è finito nuovamente nel mirino del Siviglia. In difesa invece il sogno si chiama Emerson Palmieri che Sarri ha già avuto ai tempi del Chelsea e che il club inglese potrebbe anche lasciar partire in prestito con diritto di riscatto. Come sopra, però, bisognerà prima trovare una sistemazione a Hysaj che in queste uscite estive ha confermato di essere uno dei punti deboli del reparto arretrato. La squadra intanto domani tornerà ad allenarsi in vista dell’amichevole contro il Valladolid del 6 agosto, a Formello Sarri potrà riabbracciare il neo acquisto Vecino. Patric torna sul rinnovo con la Lazio fino al 2027 in un’intervista ai Lazio Summer Camp: “Rinnovare è stata una scelta facile, è bello stare qui, mi sento a casa mia”.

