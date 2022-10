Lazio fermata dall'Udinese: 0-0. Immobile va ko

di Enrico Sarzanini

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro l’udinese all’Olimpico ma la notizia del giorno è l’infortunio di Ciro Immobile che tiene in ansia Sarri: al 29’ l’attaccante ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore della coscia sinistra uscendo dal campo portato a spalla dal medico sociale che a fine gara non si è sbilanciato: «Ha un risentimento del bicipite femorale sinistro ma adesso servono 48-72 ore per capire che cosa è successo e capire bene i tempi di recupero – ha detto a Lazio Style Radio - Per fortuna Ciro si è subito fermato ma sente molto dolore». Domani, al più tardi mercoledì, l’attaccante verrà sottoposto a dei controlli intanto avrebbe confidato a chi gli è più vicino di temere un lungo stop. Un bel problema per Sarri che, guarda caso, dopo aver segnato 12 gol nelle ultime gare ieri è rimasto a secco e in panchina non ha un’alternativa di ruolo.



